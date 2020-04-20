تعرفوا على ضحايا (رامز مجنون رسمي)

2020/04/20 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل كل عام في شهر رمضان، يعود الفنان الكوميدي رامز جلال وبرنامجه للمقالب ليطل على الجمهور بفكرة جديدة، والذي أصبح في السنوات الماضية جزء لا يتجزء من الوقت الذي يرفه فيه الجميع عن نفسه بعد الإفطار.وهذا العام، أعلن رامز جلال عن تواجده أيضًا من خلال برنامج المقالب الشهير الخاص به، وأطلق عليه هذه المرة […]

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