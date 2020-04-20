شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين الى 75 في كربلاء المقدسة

2020/04/20 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين الى 75 حالة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المحافظة سجلت شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد”.واضافت ان “الحالات التي تعافت من الاصابة من سكنة مركز المدينة وقضاء الهندية، تراوحت […]

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