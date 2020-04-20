2020/04/20 | 22:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، عن مطالبه فى الميركاتو الصيفي لتدعيم السيبرز بالموسم الجديد.وتولى جوزيه مورينيو تدريب توتنهام في شهر نوفمبر الماضي خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.ذكر موقع “Le10sport” الفرنسي، إن جوزيه مورينيو قرر التعاقد مع مهاجم ومدافع لدعم صفوف النادى اللندنى، وهما الأولوية القصوى في الميركاتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو يحدد أهدافه لدعم توتنهام فى الميركاتو الصيفي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورينيو يحدد أهدافه لدعم توتنهام فى الميركاتو الصيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).