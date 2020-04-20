النقل تطلق رحلات استثنائية جديدة لاعادة العراقيين العالقين في الخارج ..(جدول)

2020/04/20 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الثلاثاء، لاعادة العراقيين العالقين في الخارج ، استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .

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