2020/04/20 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير يقدم شخصية مركّبة بمسلسل سوري أبو خمرة يعتمد تقنيات الكروما في عشق الحياة بغداد – الزمان بعد ان استقطب مسلسل (هوى بغداد) مشاهدة عالية في شهر رمضان من العام الماضي عند عرضه على شاشة قناة (الشرقية) بطولة زهراء حبيب بن تميم, يعود مخرجه المبدع مهند ابو خمرة لتقديم مسلسل ( عشق […]

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