2020/04/20 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارق يرغب بالعودة للعب في الإمارات بغداد – الزمان أكدت تقارير صحفية سعودية، أن لاعب منتخبنا الوطني همام طارق، لاعب الإسماعيلي، أبدى رغبته في العودة مجدداً للدوري الإماراتي.ونقلت صحيفة “الاتحاد” السعودية، عن طارق، القول إن “أي لاعب لن يرفض فكرة العودة الى دوري الخليج العربي، إذا أتيحت له، الفرصة، بفضل […]

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