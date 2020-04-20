2020/04/20 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية والتصدي لواقع اللعبة اللجان مطالبة بإعلان برامجها للإسهام في التصحيح الناصرية – باسم الركابي أعلنت الهيئة التطبيعية لكرة القدم عن تسمية لجانها المختلفة لإدارة شؤون اللعبة والتي ضمت شخصيات أكاديمية على مستوى رئاسة اللجان والأعضاء من لها حضور في الساحة الكروية على مستوى التدريب واللعب والتحكيم والإدارة وهذا يعد بالأمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجان مطالبة بإعلان برامجها للإسهام في التصحيح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجان مطالبة بإعلان برامجها للإسهام في التصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).