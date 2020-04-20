المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تداعيات انخفاض أسعار النفط

2020/04/20 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، تداعيات انخفاض اسعار النفط والاجراءات الوقائية لمحاربة وباء كورونا.

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