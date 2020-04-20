لأول مرة على الإطلاق ونتيجة لأنهيار الاسعار التاريخي .. بائعو النفط يدفعون للمشترين!!

2020/04/20 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم شهر مايو، وهوت حوالي إلى أكثر من 120 في المئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 3.7 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

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