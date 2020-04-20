الماسونية (البنّاؤون الأحرار) / 2 - حسين علوان حسين

2020/04/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين ثالثاً / التنظيم الماسونيالوحدة التنظيمية الأساسية للماسونية هي "المحفل" (The Lodge) المحلي الذي يعتبر العمود الفقري لها حيث يتوجب على الماسوني أن يبدأ عضويته من خلال قبوله في واحد منها ، إنما باستثناء الدرجات الشرفية التي تمنح لعلية القوم و تسمى درجة "السيد المنصَّب" الخاصة .



مثلا ، كانت المحافل السبعة الموجودة في العراق (ستة منها في البصرة و واحد في بغداد) قبل ثورة 14 تموز ، 1958 – و كلها كا......

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