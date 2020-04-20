لو وصلت ملاك الزبيدي الى دور ايوائنا لما كان هذا مصيرها - نساء الانتفاضة

2020/04/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نساء_الانتفاضة غادرت الحياة ضحية الاجرام الذكوري والارهاب العائلي السيدة ملاك الزبيدي بعد معاناة ايام عديدة من آلام الحروق التي فرضها عليها زوجها المجرم محمد المياحي وعائلته المجرمة.



ولو كان لديها قدرة الوصول الى دور ايواء منظمة حرية المرأة في العراق لما كان مصيرها الموت حرقا وتعذيباً.



اذ ان منظمتنا كانت قد انشأت شبكة من دور الايواء للنساء بالذات لانقاذهن من ظروف التهديد والارهاب والقتل والعنف النفسي، لمعرفتنا و......

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