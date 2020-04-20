اللجنة المالية تكشف فسادا برواتب الدولة يكبد العراق 18 مليار دولار

2020/04/20 | 22:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت اللجنة المالية النيابية ،عن وجود أكثر من 250 ألف شخص، يستلمون أكثر من راتب بما يكلف الموازنة سنويا أكثر من ثمانية عشر مليار دولار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح تلفزيوني تابعته " كلكامش برس "، ان " الازمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على العالم عموما والعراق على وجه الخصوص، ما تسبب بعجز كبير في الموازنة والبحث عن حلول لمعالجة ذلك العجز وتقليل الهدر بالمال العام".واضاف: "هناك أكثر 250 ألف شخص يستلمون أكثر من راتبين او ثلاثة، وبعضها تصل الى خمسة او تسعة رواتب"،مشيرا الى ان "رواتبهم التي يستلموها خلال عام واحد تتجاوز ثمانية عشر مليار دولار".وشدد على ان " هذا الملف بحاجة الى قرار من مجلس النواب للشخص الذي لديه أكثر من راتب،على ان يتضمن اختيار راتب واحد مما لديه ما يسهم بحل جزء مهم من العجز بشكل تلقائي ".

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