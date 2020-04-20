جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن 15 عاما على مدان بتهمة القتل

2020/04/20 | 22:46 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة الجنايات ذي قار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ضد احد المتهمين بعد ادانته بجريمة قتل في مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان " محكمة الجنايات في ذي قار اصدرت حكما بالسجن 15 عاما ضد شاب بعد ادانته بجريمة قتل عمه في مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة شجار دار بينهما ".





وبين المصدر، ان " القرار صدر استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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