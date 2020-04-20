بعد هبوطها لأقل من صفر دولار للخام الأمريكي... تعرف على مفهوم (العقود الآجلة)

2020/04/20 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدمت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، اليوم الاثنين، العالم بعد هبوط اسعارها إلى أقل من صفر دولار، في حدث هو لم يتكرر الآن بل خحدث لأول مرة في التاريخ، أو لنقل لأول مرة في تاريخ بيع وشراء النفط في العالم، ولذلك عملت "الغد برس"، على إيضاح مفهوم "العقود الآجلة" لمتابعيها.

العقود الاجلة هي عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفاً، وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها بشيء من التفصيل.

وقد ظهرت العقود الاجلة في سوق السلع منذ عام 1851 وكان هدفها الاساسي هو التفاوض بين المستثمرين على شروط البيع والشراء لسلعة ما في المستقبل، حيث يتم بمقتضى هذا العقد الآجل الاتفاق على أن يتم تسليم سلعة معينة من شخص (البائع) لشخص أخر (المشتري) في تاريخ محدد في المستقبل، بغض النظر عن سعر هذه السلعة في التاريخ المستقبلي.

ولا تقتضي هذه العقود التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها الطرفان ولكن الغالبية من هذه العقود يتم تسويتها نقدًا وتستخدم هذه العقود إما للحماية من التقلبات السريعة والقوية للأصول محل التعاقد أو للمضاربة والربح من تقلباتها في البورصة.

ما هي بورصة العقود الاجلة

سوق العقود الاجلة أو بورصة العقود الاجلة هو سوق مركزي يتم فيه تداول العقود الاجلة عن طريق تسعيرها حسب حركة الأصل الرئيسي (الأسهم، السلع، العملات، إلخ ) ويتم التداول في هذه البورصة على العقود المذكورة جميعاً.

الفرق بين العقود الاجلة وعقود الـ OTC

العقود الآجلة كما ذكرنا هي اتفاق على شراء او بيع شىء معين ومحدد في المستقبل والاتفاق على سعره مسبقاً, والتي تقتدي تسليم الشىء المباع والذي يشكل مضمون العقد.

العقود الآجلة OTC (Over the Counter) هي مماثلة ويتم التداول عليها بنفس الطريقة والآلية مع بعض الاختلافات البسيطة والتي تتمثل في عدم تسليم شيء مادي والذي يشكل مضمون العقد سواء كان هذا الشيء سلع أو سندات أو أسهم إلخ، ولكن يتسم هذا السوق بأنه لامركزي يقوم فيه المستثمرون ببيع وشراء الأصول للربح من التقلبات التي تحدث في أسعارها.

المشاركون في بورصة السوق الاجلة

يشترك كل من الشركات والمستثمرين والأفراد في سوق العقود الاجلة ويكون هدفهم الأساسي هو تحقيق هامش ربح عن طريق التقلبات التي تحدث في الأسعار.



فيقوم مثلا المستثمر بشراء سهم ما والإبقاء عليه في حيازته إلى أن يرتفع سعره ليقوم ببيعه مرة أخرى محققاً بهذا هامش ربحي وهو الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، أو بيع هذا السهم على سعر محدد وشراءه مرة أخرى بسعر أقل محققاً أيضاً هامش ربحي بين السعرين والذي يسمى ( Short Selling )

الهدف الأساسي للعقود الآجلة

في الأساس يهدف المستثمر إلى حماية أمواله وهو الذي يدفعه إلى شراء وبيع العقود الاجلة والتي تتسم بتسليم شيء في المستقبل ولكن بناءً على الأسعار الحالية، وبالتالي يحمي التاجر نفسه من مخاطرة التقلبات السعرية، ومن هنا ظهر نوع آخر وهو الذي يستفيد من التقلبات السعرية تلك عن طريق المضاربة على العقود الاجلة.

كيف تعمل السوق الآجلة؟

يتحكم في سعر العقود الاجلة قانون العرض والطلب وتقاس العقود الاجلة عن طريق جودة المعروض والكمية وموعد التسليم لكل سلعة على حدى، يحدث كل هذا عن طريق أفراد السوق والذين يتحكمون في أسعار العقود أو السلع التي يتم تداولها داخل السوق عن طريق العرض والطلب وأهم ما يميز هذه الأسواق أي سوق العقود الآجلة المتاجرة بنظام الهامش، وهو نظام يمكن المتاجر من المضاربة بكميات كبيرة جدا من العقود في مقابل حجز فقط جزء من رأس ماله مما يجعله يحقق هامش ربح كبير للغاية.

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