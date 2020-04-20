2020/04/20 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل يوضح بشأن السماح بدخول المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ اربيل يوضح بشأن السماح بدخول المحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ اربيل يوضح بشأن السماح بدخول المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).