استشهاد منتسب امني بنيران قناص داعش جنوب غرب بعقوبة

2020/04/20 | 22:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستشهاد منتسب امني بنيران قناص لداعش جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "استشهد منتسب في الشرطة بنيران قناص لداعش في منطقة ام العظام قرب جامعة ديالى جنوب غرب بعقوبة".

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