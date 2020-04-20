مصدر امني لـ”العهد نيوز”: استشهاد شرطي بنيران قناص لداعش في ديالى

2020/04/20 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، باستشهاد شرطي بنيران قناص لداعش جنوب غرب بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”ان”منتسبا بالشرطة استشهد بنيران قناص لداعش في منطقة العظام جنوب غرب بعقوبة في محافظة ديالى”.واضاف، انه”تم نقل جثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي، فيما مشطت القوات الامنية المنطقة بحثا عن القناص”.

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