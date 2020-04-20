درب التبانة “تطرد” نجوما بالكامل من حدود مجرتها

2020/04/20 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعتقد فلكيون، استخدموا نماذج كمبيوتر معقدة للغاية، أن درب التبانة تطلق النجوم من مركزها إلى أطراف المجرة بمستويات مذهلة من القوة.ووجدت الدراسة، التي أُجريت في جامعة كاليفورنيا، Irvine، أن مجموعات من المستعرات الأعظمية بالقرب من قلب مجرة ​​درب التبانة، تنفجر بقوة من هذا القبيل، حيث تطلق نفاثات من الغاز باتجاه الفضاء الخارجي، […]

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