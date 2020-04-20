2020/04/20 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة لمكافحة كورونا في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن اتخاذ عدة تدابير في الايام المقبلة.وذكر بيان للخلية أطلعت عليه “يس عراق”، عقدت الخلية اجتماعها في مبنى محافظة كركوك اجتماع خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا في كركوك، وتمت خلال الاجتماع المصادقة على التعليمات والتدابير الجديدة لحظر التجوال والتي تضمنت: ١- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرارات كركوك بشأن حظر كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرارات كركوك بشأن حظر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).