بالوثيقة،،”كورونا يتفشى” صحة البصرة تفاجىء الجميع وتطالب بتجديد الحظر “والتشديد عليه”

2020/04/20 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما تستعد اغلب محافظات العراق، اليوم الاثنين، الى العمل بإجراءات حظر التجوال الجزئي في جميع مناطقها، قدمت دائرة صحة البصرة طلباً الى مجلس المحافظة وخلية الازمة بالإبقاء على قرارات حظر التجوال الوقائي للسيطرة على انتشار وباء كورونا.وذكر طلب من عباس خلف علي التميمي، مدير صحة البصرة الى رئيس خلية الازمة أنه […]

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