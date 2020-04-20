برصاصة في الرأس.. مقتل شاب وسط مدينة البصرة

2020/04/20 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه مساء الاثنين بإطلاق النار عليه من قبل مسلح يستقل دراجة نارية وسط مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأفاد مراسل شفق نيوز بأن مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار على شاب في منطقة نواب الضباط قرب مستشفى الفيحاء وسط مدينة البصرة ما أدى لمقتله على الفور جراء رصاصة استقرت في رأسه.

وأظهر مقطع مصور الشاب منكباً على وجهه في الشارع وهو مضرج بالدماء وتعتذر شفق نيوز عن نشره نظراً لبشاعة المنظر.

وأظهر مقطع مصور آخر من كاميرا مراقبة أحد المنازل القريبة، المسلح وهو يتوقف ليطلق النار على الضحية قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر مراسل شفق نيوز أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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