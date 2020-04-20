المرور تباشر بفتح الشوارع المغلقة ببغداد استعدادا لرفع الحظر الجزئي

2020/04/20 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المرور العامة، بفتح الشوارع المغلقة في العاصمة بغداد استعداد لرفع الحظر الجزئي.

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