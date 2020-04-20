الذهب يرتفع مع هبوط أسواق الأسهم بفعل انهيار النفط الأميركي

2020/04/20 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 ابريل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة وهو ما يوجه ضربة إلى الأصول العالية المخاطر ويدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس.

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