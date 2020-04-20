جاسم الجبارة يدعو القوات الأمنية للحذر من مخططات الإرهاب ويحث العشائر على مساندتها

2020/04/20 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع عودة الهجمات الإرهابية في عدد من المناطق المحررة, وجه النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة رسالة الى الأجهزة الأمنية كافة والحشد الشعبي، وعناصرها يأدون واجبهم في كل مكان من أرض العراق، داعيا إياهم الى ضرورة أخذ الأمور بغاية الاهمية لمنع العدو من تحقيق أهدافه، وضرورة معرفة نوايا العدو وأماكن تواجده، واخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لاحباط مخططاته.

وخاطب الجبارة مجرمي داعش ومن يعمل بعملهم، أن اليوم ليس مثل ما كان في ٢٠١٤، حاثا جميع العشائر على الوقوف ومساندة ودعم القوات الأمنية في جميع المناطق والقواطع، معربا عن ثقته المطلقة بردع العدو.

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