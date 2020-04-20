خبير يكشف تداعيات انهيار سعر الخام الأمريكي على العراق

2020/04/20 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الخبير في قطاع النفط فرات الموسوي، يوم الاثنين، إن انهيار سعر النفط الأمريكي سيؤثر على خام برنت والاقتصاد العراقي، منوهاً إلى أن سيخسر 400 ألف برميل يومياً من صادراته النفطية إلى أمريكا.

وبعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر، لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، مما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو الثلاثاء، توجب على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن.

لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين، ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا تحت الصفر، مع انتهاء التعاملات.

وقال الخبير الموسوي لشفق نيوز، إن "انخفاض أسعار نفط غرب تكساس كان بسبب العقود الآجلة وأيضا الإنتاج الكبير خارج المتفق عليه، بالإضافة إلى لجوء أمريكا لفكرة التخزين التي باءت بالفشل".

وأضاف أن "معادلة أسعار النفط يحتاج إلى وقت لعودتها خصوصا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يمثل السبب الرئيسي لإغلاق الاقتصاد وقلة الطلب على النفط".

وأشار الموسوي، إلى أن "هذا الانخفاض سيؤثر بشكل وقتي على خام برنت، وليس مثل غرب تكساس"، مبيناً أن "هذه الأزمة ستنتهي عند انتهاء عقود أيار للعقود الآجلة للنفط".

وتابع الموسوي، أن "العراق سيخسر 400 ألف برميل من صادراته النفطية المتجهة لأمريكا بسبب انهيار أسعار نفط غرب تكساس".

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