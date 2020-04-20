عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الحظر الجزئي وتطلق دعوة للمواطنين

2020/04/20 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت قيادة عمليات بغداد، مساء الاثنين، في بيان الى الالتزام بالارشادات الصحية خلال فتح الحظر جزئيا في العاصمة.واهابت القيادة في بيان، ، بـ"مواطني العاصمة كافة ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي من ضمنها فتح حظر التجوال الوقائي من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، اعتبارا من يوم غد ٢١ من نيسان".واكدت على ضرورة " الوقاية والالتزام بالتعليمات وعدم التفريط بالجهود التي بذلتها جميع الجهات من أجل سلامة المواطنين، وتجدد الشكر لجميع الملتزمين"، داعية الأهالي إلى" عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون في حال مخالفة التعليمات".

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