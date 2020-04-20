2020/04/20 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد حذر النائب محمد إقبال، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي من أربعة تحديات وصفها بـ"الكبرى".وقال إقبال في تغريدة له على تويتر وبدأها بهاشتاك #الكاظمي_والتحديات_الكبرى ، ابرزها : اقتصادي النفط والديون والإنفاق العالي في حكومة عبد المهدي وتحدي صحي كورونا وتداعياتها.و " تحدٍ أمني..
داعش تطل برأسها من جديد، وتحدي سياسي أفق جديد لا يرغب به الكثيرون".
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داعش تطل برأسها من جديد، وتحدي سياسي أفق جديد لا يرغب به الكثيرون".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب للكاظمي : 4 تحديات كبرى تنتظرك آخرها اخطرها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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