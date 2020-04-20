نائب للكاظمي : 4 تحديات كبرى تنتظرك آخرها اخطرها

2020/04/20 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر النائب محمد إقبال، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي من أربعة تحديات وصفها بـ"الكبرى".وقال إقبال في تغريدة له على تويتر وبدأها بهاشتاك #الكاظمي_والتحديات_الكبرى ، ابرزها : اقتصادي النفط والديون والإنفاق العالي في حكومة عبد المهدي وتحدي صحي كورونا وتداعياتها.و " تحدٍ أمني..داعش تطل برأسها من جديد، وتحدي سياسي أفق جديد لا يرغب به الكثيرون".

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