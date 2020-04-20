الشركات تبيع بخسارة.. أسباب الانهيار التاريخي لأسعار النفط الأمريكي

2020/04/20 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهارت أسعار النفط الخام تسليم اليوم الإثنين، بأكثر من 81% من قيمتها المسجلة في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، إلى متوسط 3.4 دولار للبرميل الواحد، مسجلة أكبر هبوط منذ أربعة عقود.يرى متتبعو أسواق النفط الخام أن الهبوط في سعر الخام الأمريكي تسليم أيار المقبل، كان متوقعا لكن ليس لدرجة هبوطه دون 11 دولارا للبرميل، في سابقة […]

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