انهيار  النفط الأميركي: كيف سيؤثر على العراق؟

2020/04/20 | 23:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن هبوط أسعار النفط، والعقود الآجلة للنفط الأميركي التي هوت إلى سالب /37/ دولار للبرميل الواحد لأول مرة في التاريخ، لن تكون تأثيراتها ببعيدة عن #العراق الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ملحوظة.مثلما…

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