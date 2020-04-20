الخوف من الموت والخوف من الضحك والخوف من كورونا - نوال السعداوي

2020/04/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي فى طفولتى كنت أرى عزرائيل يتمشى فى الظلام على شكل رجل يشبه الضبع، عيناه من نار، ومخالبه من حديد، يشبه الشيطان.



وسمعت جدتى الريفية (أم أبى) تقول إن عزرائيل الموت يأتى فى الليل ليقبض أرواح الناس.



أحيانا كنت أراها فى منتصف الليل، جالسة منتصبة فى فراشها، فى حالة تحفز وترقب.



أسألها لماذا لا تنام؟ فتقول: «عشان عزرائيل لما ييجى يلاقينى صاحية، يمشى يروح لحد تانى يقبض روحه».



ثم أسمعها تضحك بصوت مكتوم، وتخف......

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