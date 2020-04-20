مفهوم الجهاد فى -المسيحية- رداً على الدكتور -يوسف زيدان- - منسى موريس

2020/04/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منسى_موريس فى برنامج " التاسعة " الذى يقدمة الأستاذ " وائل الإبراشى " (1) ظهر الدكتور " يوسف زيدان "وتحدث عن تداعيات فيروس " كورونا " وتحدث أيضاً عن " الإرهاب والجهاد " فى الأديان وقام بوضع نظريتة التى يراها تؤسس لمفهوم الإجرام فى الأديان والتى تقوم على فكرة الإنابة وفيها يكون النبى هو الذى يتحدث بأسم الله ثم بعد ذلك من يرفض دعوة هذا النبى يكون مصيره الإبادة وأشار إلى مفهوم النبؤة فى العهد القديم من بد......

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