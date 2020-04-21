أربيل تتجه لتخفيف قيود كورونا واستئناف الحياة الطبيعية

2020/04/21 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الاثنين، عقد اجتماع بهدف تقييم الأوضاع ودراسة إمكانية تحفيف قيود وإجراءات الصحة لقطاعات جديدة في المحافظة بهدف العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل ورد لشفق نيوز، أن "غرفة عمليات محافظة اربيل لمواجهة فيروس كورونا ستعقد يوم غد الثلاثاء، اجتماعا بهدف تقييم الأوضاع وتقديم تسهيلات أكبر لجميع القطاعات".

وطالب البيان، المواطنين في حدود محافظة اربيل ، بـ"الالتزام بالتعليمات الصحية لأن فيروس كورونا مازال خطيرا، لذلك فانه من اجل الوقاية لا يسمح بالتجمعات وخلق الازدحامات"، مطمئنا إياهم بأن المساعي ستتواصل لتطبيع حياة وعمل مواطني المدينة.

وأوضح ان عمل وحياة ومعيشة الناس لها اهمية كبرى الى جانب الوقاية من فيروس كورونا.

ولم تسجل أربيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا على مدى أربعة أيام الماضية.



وسجلت المحافظة 169 إصابة في المجمل تعافى 134 مريضاً من الوباء حتى الآن.

أما على مستوى عموم الإقليم، فتبلغ الإصابات المؤكدة 337، بينها 4 وفيات و280 حالة تعافٍ.

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