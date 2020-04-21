2020/04/21 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات بغداد – قصي منذر جددت وزارة الصحة والبيئة دعوتها للالتزام بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات حتى وإن رفع الحظر جزئيا.واشار بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس الى (فحص 2908 نماذج في المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل […]

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