2020/04/21 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن خلافات بشأن الحقائب الأمنية تنذر بعرقلة تشكيل الحكومة نيجيرفان البارزاني: مباحثاتنا مع الكاظمي تشمل العراق بأسره بغداد – عبد اللطيف الموسوي أربيل – فريد حسن قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني امس الإثنين ان مباحثات الاقليم بشأن تشكيل الحكومة ستشمل كل العراق، مؤكدا دعم القوى الكردية للمكلف بتشكيل الحكومة .[…]

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