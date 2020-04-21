انهيار تأريخي “غير مسبوق” للنفط الامريكي

2020/04/21 | 00:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق انهارت اسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي اثناء التعاملات، اليوم الاثنين، حيث تحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.وواصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي “سقوطه الحر” ليهوي إلى ما […]

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