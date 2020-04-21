2020/04/21 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، من مخالفة التعليمات خلال رفع الحظر جزئيا بالعاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “نهيب بمواطني العاصمة كافة ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي من ضمنها فتح حظر التجوال الوقائي من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، اعتبارا من يوم غد ٢١ من نيسان”.وشددت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحذر من مخالفة التعليمات خلال رفع الحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحذر من مخالفة التعليمات خلال رفع الحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).