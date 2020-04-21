الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في تدمر

2020/04/21 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر.

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