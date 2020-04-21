تمديد حظر التجوال في كربلاء الى الاحد المقبل

2020/04/21 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة كربلاء المقدسة، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى الاحد المقبل.

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