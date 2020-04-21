وفيات كورونا تقترب من 40 ألفاً في أمريكا

2020/04/21 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 746625 حالة وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 39083.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت المراكز إن عدد المصابين وصل إلى 720630 والوفيات إلى 37202 في جميع أنحاء البلاد، لكن الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل كل ولاية منفردة.

وهذه الحصيلة المعلنة يوم الاثنين هي لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، حتى تاريخ 19 أبريل نيسان.

وأرقام المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي أعلنت عنها الولايات منفردة.

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