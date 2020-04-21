2020/04/21 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).