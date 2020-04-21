2020/04/21 | 00:19 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقل : عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة والسلامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 00:19.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل : عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة والسلامة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل : عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة والسلامة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل : عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة والسلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).