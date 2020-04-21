شاهد : ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي

2020/04/21 | 00:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التزمها بتدابير الإغلاق التام، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تحرص على ممارسة الرياضة، وقررت أن تصطحب والدتها معها هذه المرة.ونشرت هيفاء وهبي، فيديو تحفز به متابعيها على ممارسة الرياضة برفقة الوالدين والأقارب، إذ أرفقته بتعليق كتبت فيه: “كان التدريب مع والدتي مليئًا بالطاقة والحب والضحك”، مضيفة: […]

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