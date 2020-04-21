الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة إسرائيلية

2020/04/21 | 00:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر، مساء اليوم الإثنين، وأسقطت عددا من الأهداف المعادية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا": إن هناك طائرات معادية استهدف إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر في ريف حمص الشرقي.

وأكدت مصادر ميدانية على أن سلاح الدفاعات الجوية السورية أسقط عددا من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها فيما تستمر المضادات الصاروخية بالتصدي للعدوان.

وكانت القوات السورية، قد تمكنت في وقت سابق، من تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة؛ حيث عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

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