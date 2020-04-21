دمشق: القاضي الشرعي الأول يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان لـ2020

2020/04/21 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية، إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس، الـ 29 من شعبان 1441 هجري، الموافق الـ 23 من نيسان الجاري لعام 2020.…

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