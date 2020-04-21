فعل يكمل المسيرة الصعبة

2020/04/21 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح الناصر في وقت نأمل ان تحقق الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم بقيادة السيد إياد بنيان ورفاقه ما مطلوب قبل اجراء الانتخابات لاختيار مجلس لقيادة اتحاد الكرة في المدة المقبلة، فأن اختيارها لجانها العاملة يعد خطوة مهمة نحو وضع النقاط على الحروف للبدء بمهمة لن تكون يسيرة حتما.وفي الإشارة إلى العمل باتحاد الكرة، سواء ...

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