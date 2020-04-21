مدير عام الدائرة الهندسية يؤكد استمرار العمل في ملعب الانبار الدولي

2020/04/21 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام الهندسية: اكد مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد انه وبرغم التحديات الصعبة التي يشهدها بلدنا العزيز جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، فأن العمل مازال مستمراً وبوتيرة عالية في ملعب الانبار الدولي سعة ٣٠ الف متفرج.وبين عبد الواحد ان نسبة إنجاز فقرة الهدم والإزالة ارتفعت الى ٣٥٪؜ وفقرة ...

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