الشباب والرياضة تضع منشاتها بخدمة الوافدين إلى نينوى

2020/04/21 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام الوزارة: عقدت خلية الأزمة الشبابية الساندة في نينوى إجتماعاً برئاسة الدكتور أوس الحياني ممثل وزارة الشباب والرياضة وبحضور النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني و الناطق الرسمي بإسم خلية الأزمة عدي العبادي للتباحث بشأن ما يواجهه أهالي المحافظة من احتياجات ودعم قبيل تنفيذ قرار رفع حظر التجوال بشكل جزئي نتيجة ازمة وباء فيروس كورونا المستجد، ...

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