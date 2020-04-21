من هو مؤلف القرآن؟ - سامي الذيب

2020/04/21 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب كتب دون مؤلف----------لكل كتاب مؤلف، حتى وإن لا يعرف اسمه.



والكتب التي لا يعرف مؤلفها كثيرة.



وقد يكون جهل اسم المؤلف نابع من رغبة المؤلف إخفاء اسمه خوفًا من سطوة الخصوم أو بسبب تواضع المؤلف الذي لا يريد ان يظهر أمام الناس.



وقد يظهر اسم المؤلف، ولكنه ليس المؤلف الحقيقي.



فهناك رسائل دكتوراة قدمها طلاب كأنها من أعمالهم، ولكن استأجروا لكتابتها شخص آخر.



هذا والمؤلف ليس بالضرورة هو من كتب الكتاب......

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