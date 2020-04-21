2020/04/21 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان يقترب من الإنتصار على كورونا اربيل - الزمان اعلن وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي امس الاثنين ان الاقليم سيعلن الانتصار النهائي على فايروس كورونا في وقت قريب.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل الصيني العام في الاقليم، ان (الصين زودت الاقليم بمعدات طبية في دفعة هي الرابعة).وتابع (نحن ماضون […]

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