2020/04/21 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تنفي الإدخار الإجباري والمساس بالرواتب ـبغداد – الزمان نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد عن العزم على تغييرات في نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (الزمان) امس انها (تنفي التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو […]

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